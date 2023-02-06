أحمد المسلماني: مزرعة جبل الزيت الأكبر في العالم «فيديو»

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إنّ مزرعة جبل الزيت هي الأكبر من نوعها في العالم، إذ تبلغ مساحتها 100 كيلو متر مربع، وبها أكبر عدد من التوربينات لمحطة رياح، بواقع 300 توربين موضحًا: «في إطار رؤية الدولة في ملف الطاقة المتجددة التي تحاول تقليل الانبعاثات الكربونية، فإن هناك جهود مبذولة في ملف الطاقة الشمسية وملف طاقة الرياح».

الرئيس افتتح المحطة

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّ محطة مزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، وجرى إنشاؤها من أجل الحصول على الطاقة المتجددة النظيفة وأن تكون الدولة المصرية مركزا إقليميا للطاقة، وأن تكون مصر دولة مصدرة للكهرباء.

وتابع الإعلامي: «أيضا، هناك تقلب في الأسعار في البترول، فقد يتجاوز 100 دولار ويصل إلى 120 دولار، وقد ينخفض عن ذلك، وبالتالي فإن تقلبات سعر البترول يجعل الجميع يفكرون باستمرار في الطاقة النظيفة التي هي بالأساس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

لما أنشئت المحطة في هذا المكان؟

وأكد: «أنشئت هذه المحطة في منطقة جبل الزيت لأن هناك سرعة الرياح مناسبة لإنشاء المحطة، بواقع 10 متر في الثانية، كما أن الدوران في الدقيقة يقدر بـ16 مرة، وأحيانا يكون أكثر من 10 متر، عندما تكون الرياح شديدة في المنطقة بين راس غرب والغردقة، وفي هذه الحالة يصل الأمر إلى 33 متر في الثانية، وليس هناك منحنيات أو صخور كثيرة تكسر الرياح، ولكنها أرض منبسطة وأرض مستوية، وبالتالي فإن المكان مناسب جدا لإنشاء محطة الرياح في جبل الزيت».