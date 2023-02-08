مستشار وزير التموين: مصر نجحت في زيادة احتياطي الذهب إلى 125 طنا

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، حقيقة تصنيف مصر الـ3 عالميًا باحتياطي الذهب، مؤكدًا أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

الدولة المصرية نجحت في زيادة احتياطي لـ125 طنا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية نجحت في زيادة احتياطي الذهب من 75 طنا إلى 125 طنا بزيادة 45 طنا، معتبرًا أنه تطور جيدا جدا، ويقوة داعمة للبنك المركزي ويعود بالنفع الاقتصادي المصري.

وكشف فرج عن سبب ارتفاع احتياطي الذهب، لافتًا إلى أن السبب شراء البنك المركزي إنتاج المناجم، مضيفا أن هناك من 7 إلى 8 مناطق في مصر غنية بالذهب منها المثلث الذهبي والسكري وحمش.

وفسر ارتفاع سعر الذهب عالميا لارتباطه بالأحداث العالمية، منها الأزمة الروسية الأوكرانية مؤكدًا أن كل البنوك المركزية في العالم منها الولايات المتحدة التي تمثل أعلى احتياطي عالمي، تتحوط في ظل الأزمات بالذهب، كون الذهب يعتبر العملة الوحيدة المعتمدة عالميًا.

سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1720 جنيها

وتحدث عن سعر الذهب في مصر، لافتًا إلى أن سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1720 جنيها، مؤكدا أن أسعار الذهب استقرت منذ 20 يومًا، مشيرًا إلى أسعار الذهب في مصر تتحدد تبعا للبورصة العالمية مع وصول سعر الذهب عالميا لـ1880 دولار، مردفا أن سعر الأوقية بلغت 2000 دولار، ومتوقع أن تصل إلى 3 آلاف دولار الفترة المقبلة في ظل الأزمة العالمية.