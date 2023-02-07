مؤسسة «جولد إيرا» العالمية: نتوقع تراجع أسعار الذهب إلى مستوى 1830 دولارا

قالت مؤسسة «جولد إيرا» العالمية في تقرير لها، إنها تتوقع تراجع الذهب إلى مستويات 1830، على أثر تصحيحات الهبوط التي حدثت والتي تستهدف مستويات 1890 دولارا، ومن ثم 1900-1907 دولارات، ثم الهبوط مرة أخرى إلى 1870 دولارا، موضحة أنه حال اختراقها قد نستهدف مستويات 1830 دولارا، بفشل ذلك التحليل في حال جرى الإغلاق أعلى مستويات 1930 دولارا.

سوق الذهب شهد خسائر كبيرة

وأضاف تقرير «جولد إيرا»، أن سوق الذهب شهد خسائر كبيرة، حيث انخفض بمقدار 50 دولارًا في اليوم التالي لتقرير الوظائف الأمريكية، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 517000 وظيفة في يناير الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، وقد فاجأ هذا الكثيرين، حيث كانت دعوات إجماع السوق تبحث عن 185000وظيفة جديدة فقط، كما تجاوز قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات في يناير حيث ارتفع إلى 55.2% بعد انكماش في ديسمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد.

الهبوط ما زال قائما

نقارن هذا الآن بتقرير الوظائف الأمريكية في 7 أغسطس 2021 والذي هبط، فيه الذهب بأكثر من 140 دولارا أمريكيا، ومن ثم عاد الذهب للانتعاش مرة أخرى.

ولذلك نتوقع بأن ما زال هناك هبوط قائم إلى الآن ولكن قد يحدث بعض التصحيحات، ومن ضمن البيانات الاقتصادية كان ارتفاع مؤشر PMI للخدمات الأمريكى إلى قراءة 8.46 و 8.46 على التوالي وهذا أعلى قليلاً من تقديرات السوق.