ارتفاع محدود في الذهب عالميا وانخفاض محلي.. وعيار «21» بـ1710 جنيهات

ارتفع الذهب باتجاه 1880 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مرتدًا أكثر من أدنى مستوياته في شهر واحد، إذ بدت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأخيرة، أقل تفاؤلًا مما توقعته الأسواق.

مزيد من رفع أسعار الفائدة

وقال «باول» في كلمة له بواشنطن أمس، بالنادي الاقتصادي، إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وأنّ معدل الفائدة النهائي قد يصل إلى ذروته إذا ظلت سوق العمل قوية.

وأظهرت أحدث البيانات، أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير، وهو أكبر عدد منذ يوليو وأعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 185 ألفًا.

أسعار الذهب اليوم

محليًا، ظلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، بحسب بيانات شعبة الذهب، على أدنى مستوياتها أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر الجنيه الذهب 13,680 جنيهًا، والأوقية بالعملة المحلية 60,778 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء، 1,954 جنيهًا، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا 1,710 جنيهات، وعيار الذهب 18 بسعر 1,466 جنيهًا، وعيار الذهب 14 النحاسي 1,140 جنيهًا.