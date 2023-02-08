رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يُهنئ الفائز بالمركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن

هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالب سعيد إبراهيم سعيد شويته، 16 سنة، الطالب بالصف الثاني الثانوي «علمي»، بمعهد فوه الثانوي بنين، لفوزه بالمركز الثالث بالفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف، وأعلنت نتائجها، أمس الثلاثاء.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يُشيد بـ«شويته»

وأشاد «شهاوي»، بالطالب المتفوق سعيد شويته باعتباره أحد أبناء الأزهر الشريف، كما حرص على تقديم كل آيات الشكر والتقدير لأُسرة معهد فوه الثانوي بنين، ولأُسرة الطالب المتوج، مشيراً إلي أنه سيتم تكريمه لتفوقه في حفظ القرآن الكريم، وحصده المراكز المتقدمة في المسابقات العالمية.

المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن أمس الثلاثاء، نتيجة الفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم» في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي أسفرت عن فوز المتسابق سعيد إبراهيم سعيد شويته، 16 سنة، بالمركز الثالث في المسابقة.