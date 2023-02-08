محافظ كفر الشيخ: خدمة المواطنين تلقت 680 شكوى خلال يناير 2023

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى تقريراً من إدارة خدمة المواطنين بالديوان، عن تلقيها شكاوى من المواطنين، خلال شهر يناير الماضي، 2023، بلغت 680 شكوى تم توجيهها، لمجالس المدن، وكافة المديريات الخدمية لحلها.

أوضح المحافظ أنه يتم التواصل مع جميع الجهات على مدار اليوم لسرعة إنجاز الشكاوي لتلبية طلبات المواطنين، من خلال عدد من قنوات التواصل، منها إدارة خدمة المواطنين، إضافة للقاءات الجماهيرية التي تشهدها مجالس المدن، إضافة لتلقي الشكاوى خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على رقم 114، و0473220792، إضافة لتلقى شكاوى من المواطنين خلال جولاته، سعياً لنيل رضا المواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجمالي الشكاوى الواردة لمجالس المدن

وتضمن التقرير إجمالي الشكاوى الواردة لمجالس المدن 400 شكوى خاصة بمجالس المراكز والمدن، تتضمن شكاوى تخص النظافة والتجميل، وشكاوى من ورش تُسبب الإزعاج وعدم الإغلاق في الأوقات الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتعد علي الشارع، وتضرر من شبكات محمول، وطلبات ترخيص، وسرعة البت في طلبات التصالح، وبعض شكاوي إشغال الطريق، وتم التواصل مع تلك الجهات لسرعة حل هذه المشاكل.

إجمالي الشكاوى الواردة للمديريات الخدمية 111 شكوى

كما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للمديريات الخدمية 111 شكوى، تتضمن شكاوى خاصة بنقل بعض المُعلمين إلي المدارس الأخرى وصرف راتب العاملين علي الصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بصرف مستحقات للمُعلمين، وتضرر من قرارات إدارية، والإعفاء من المصاريف، كما تضمنت شكاوى تخص توصيل الكهرباء والتضرر من تهالك أعمدة، وتأخر توريد أعمدة أخري، ورصف بعض الطرق، وإزالة مطبات بمدينة سيدي سالم، والتي تمت إزالتها، وضعف المياه في بعض المناطق، ووجود تسريب أسفل بعض المنازل، والشكوى من استغلال بعض التجار ارتفاع الأسعار، وتم توجيه الجهات بسرعة فحص تلك.

وأوضح التقرير أن مجالس المدن التي جرى تحويل لها الشكوى لحلها، مطوبس 34 شكوى، وتم حل 32 شكوى، ومجلس مدينة فوه 27 شكوى، وما تم حسمه 22 شكوى، ومجلس مدينة بلطيم 27 شكوى، وما تم حسمه 25 شكوى، ومجلس مدينة دسوق 58 شكوى، وما تم حسمه 56 شكوى، ومجلس مدينة سيدى سالم، 60 شكوى، وما تم حسمه 60 شكوى، ومجلس مدينة الحامول 36 شكوى، وما تم حسمه 30 شكوى، ومجلس مدينة قلين 17 شكوى، وما تم حسمه 17 شكوى، ومجلس مدينة بيلا 17 شكوى، وما تم حسمه 17 شكوى، ومجلس مدينة بيلا 32 شكوى، وما تم حسمه 32 شكوى، ومجلس مدينة البرلس 3 شكاوى، وما تم حسمه 3 شكاوى، ومجلس مدينة الرياض، 30 شكوى، وما تم حسمه 25 شكوى.

الشكاوى التي تم توجيهها للمديريات الخدمية

أما الشكاوى التي تم توجيهها للمديريات الخدمية، الصحة 20 شكوى، تم حلها، مديرية التضامن شكوى تم حلها، ومديرية التموين 7 شكاوى تم حلها، ومديرية الشباب والرياضة شكوى، والتنظيم والإدارة شكوى، ومديرية التربية والتعليم 47 شكوى وتم حل 46 شكوى، ومديرية الطرق 5 شكاوى، ومديرية الإسكان 3 شكاوى تم حلها، وأملاك الدولة 5 شكاوى تم حسم 3 شكاوى، ومديرية الزراعة 11 شكوى تم حلها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي 10 شكاوى تم حسم 9 شكاوى، وإدارة المرور 2 شكوى، وشكاوى أخرى عبارة عن 55 شكوى تم حلها.