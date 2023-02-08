مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة الأهلي وريال مدريد

بدأت مراكز شباب كفر الشيخ في استقبال الجمهور بالمجان لمتابعة مباراة الأهلي المصري ونادي ريال مدريد ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمجان لمتابعة المباراة، ودعم الفريق المصرى، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير للمباراة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير للمباراة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيراً إلى أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بذل مجهودات مكثفة فى التواصل مع الجهات المعنية من أجل الحصول على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بالقنوات المصرية خلال مونديال الأندية، وبالفعل كُللت تلك المجهودات بالنجاح وشاهد المصريين مباراة الأهلي وساوندرز على قنوات ON الرياضية المصرية.

مباراة الأهلي المصري وريال مدريد

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مباراة الأهلي ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023، والتي سيواجه فيها ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022، في أول لقاء رسمي بين الفريقين بعد اللقاء الودي الذي جمعهما قبل 21 عاماً، ويواجه النادي الأهلي المصري نادي ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط في المغرب الساعة 9 بتوقيت مصر.