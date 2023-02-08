توزيع 200 لحاف على غير القادرين في عدد من قري كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، توزيع 200 لحاف على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي «إسحاقة والقنطرة»، بمركز كفر الشيخ، وقرية «النوايجة»، بمركز دسوق، وقرية «المجاز الغربى»، بمركز الحامول، وذلك تزامنًا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

حملة «ستر ودفا»

وصرح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ التوزيع جاء ضمن حملة «ستر ودفا»، التي أطلقتها المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلها، ولتحيى حياة كريمة.

وأوضح «مسلم»، أنّ توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من الألحفة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لافتًا إلى أنّ أهم ما يُميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وإن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة، وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً دون ازدواجية في توزيع الخدمات، من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مشيرًا إلى أن المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووُجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

الجدير بالذكر، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين، نشاط خيري موسمي أطلقته «الأورمان» قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.