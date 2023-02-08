أحمد المسلماني عبر الحياة: هناك دول مستفيدة من التغير المناخي

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، ما كتبه مؤلف هندي درس في لندن عن مخاطر المناخ والهجرة الجماعية.

وأوضح المسلماني خلال تقديمه حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الكتاب يحتوي على معلومات خطيرة، وأنا مع التغيرات المناخية، رجعنا للوراء أكثر من 60 ألف عام.

هجرة مليار إنسان إذا زادت درجة حرارة الأرض درجتين

وأشار إلى أن الإنسان في هذه الفترة، كان يبحث عن الطعام والماء لكن الحضارة الحديثة جعلت الناس تتواجد في كل مكان، مؤكدًا أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض درجة واحدة نتيجة للتغير المناخي، لن يجد 200 مليون إنسان الطعام، وأنه حال زيادة درجة حرارة الأرض درجتين، يجب أن يهاجر مليار إنسان.

هناك دول كثيرة مستفيدة من التغيرات المناخية

وأكد المسلماني أن بعض المناطق مهددة بالغرق ومناطق أخرى مهددة بالجفاف، لافتًا إلى وجود دول مستفيدة من التغير المناخي مثل اسكتلندا، لوجود أنهار كثيرة بها، وكذلك استفادة الأقطاب الشمالية والجنوبية من تغير المناخ، وإمكانية الزراعة هناك بعد ذوبان الجليد.

وتحدث عن فكرة الكتاب الرئيسية، التي تدور حول أن فكر الشباب الرئيسي لن يكون مثلما كان من عقود سابقة، لكن الهجرة والعمل وإيجاد فرص عمل لهم في هذه الفترة.