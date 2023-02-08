أحمد المسلماني علق على انفجار مسجد الشرطة بمدينة «بيشاور»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة بيشاور القريبة من دولة أفغانستان، إحدى المدن التي عاش فيها زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، والكثير من قيادات التطرف والحركات الإرهابية حول العالم، وهي تعد أخطر مدينة في العالم.

المسلماني: وقع الحادث بعد بدء صلاة العصر

وأضاف «المسلماني» خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العالم فوجئ بحادث إرهابي مروع منذ أيام وقع في مسجد للشرطة بها، حيث أنه مع إقامة صلاة العصر وأثناء اصطفاف المصلين وخلال الركعة الأولى، وقع انفجار مروع بالصف الثاني أثناء أداء صلاة العصر.

المسلماني: سقف المسجد وقع والحيطان وقعت على المصلين

وفند: «سقف المسجد وقع والحيطان وقعت على المصلين وكان فيه مشاهد مروعة جدا، واستشهد على الفور 100 شخص من المصلين، وكل شوية بنلاقي شهيد جديد نتيجة إصابات خطيرة جدا، وباقي المصلين كلهم جرحوا تقريبا، مفيش حد في الجامع إلا واستشهد أو أصيب».