طرح منتجات «سايلو فودز» ضمن السلع التموينية لأول مرة

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة القابضة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة توفر جميع السلع التموينية، وعددها 27 سلعة في جميع المخازن، والشركة تخدم جزءًا من القاهرة والجيزة، وأسوان والبحر الأحمر، والوادي الجديد، مؤكدا توافر السلع في جميع مخازن الشركة.

طرح منتجات «سايلو فودز» في التموين

وأضاف «سالم»، في تصريحات لمراسلة قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، أن الشركة تصرف 61 ألف طن سكر، إضافة إلى 28 ألف طن زيت، و20 ألف طن من الأرز، و8 آلاف طن مكرونة، وهناك مخزون متوافر للسلع التموينية يكفي ثلاثة أشهر، إضافة إلى مخزون آخر في المصانع، موضحًا أن هناك ضخا يوميا من جميع السلع، وخلال الشهر الجاري، بدأت الشركة في توزيع سلعة من إنتاج «سايلو فودز» التابع لجهاز الخدمة الوطنية، وهي مكرونة سلفانا بجودة عالية، تنافس السلع الفاخرة في القطاع الخاص، إضافة إلى تغليف جيد، ولونها ذهبي، وهي صنف جيد بدأت الشركة في توزيعها منذ أمس وعليها تهافت من البدالين لصرفها للمستهلكين.

التعاقد على كميات أخرى من مكرونة سلفانا

وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعاقدت على هذه السلعة بكمية تصل إلى 1500 طن ضمن المنظومة التموينية للشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي تشكيلة كاملة من كل أصناف المكرونة، كما أن الشركة اشترت كمية أخرى لتوزيعها توزيعًا حرًا، سواء لصرفها ضمن منظومة نقاط الخبز أو بيعها للمستهلك مباشرة، من خلال منافذ الشركة المصرية.

وشدد على أن الشركة تورد يوميًا للمخازن كميات كبيرة من السلع، مشددًا على أن الرقابة التموينية دخلت على الخط، وتأخذ عينات من السلع وتفحصها، وهذا يعني أن السلع التموينية تحت رقابة كاملة من جميع الجهات، لافتًا إلى أن الشركة توفر أيضا سلعا أخرى مثل الجبن واللحوم بمستوى عال، والشركة لديها مصنع ينتج 300 طن سكر يوميًا.

وأكد أن الشركة عملت على ميكنة جميع المخازن لتسهيل العمل بها.