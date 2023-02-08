الكشف عن 530 مواطنا ضمن قوافل «مستقبل وطن» في المنيا

انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس من الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف ر شاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب محمد نشات العمدة امين الحزب بالمحافظة.

قافلة طبية مجانية

قامت أمانة حزب مستقبل وطن ببندر ملوي تحت إشراف حمادة النقيب امين البندر بتنظيم قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف على 530 حالة عبارة عن 75 باطنة، 110 أطفال، 55 نساء وتوليد، 65 جراحة وتجميل، 39 صحة ونحافة، 85 رمد، 50 جلدية 60 أسنان، عمل 45 حالة رسم قلب، و55 تحليل سكر عشوائي.

إقبال كبير على القوافل

ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل، وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة .

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة حياة كريمة.