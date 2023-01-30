مواعيد وأماكن 6 قوافل طبية مجانية خلال شهر فبراير بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر فبراير 2023، وذلك في 6 أماكن وبشكل مجاني للمواطنين، حيث تم اختيار أماكن القوافل العلاجية طبقا لمعايير أهمها اختيار الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

تخصصات مختلفة في القوافل الطبية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر فبراير 2023، بحسب ما أعلنته الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتي تشمل إقامة 6 قوافل بمناطق العامرية وبرج العرب ووسط، وتستمر كل قافلة لمدة يومين.

وأكدت الدكتورة رشا فوزي، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن كل قافلة تضم عدة تخصصات طبية مختلفة، وتقوم بإجراء الكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالإسكندرية

وستكون أماكن عمل القوافل الطبية بالإسكندرية خلال شهر فبراير المقبل على النحو التالي:

1- قرية أبو صير ببرج العرب يومي 5 و6 فبراير

2- قرية الهوارية بالعامرية يومي 7 و8 فبراير

3- قرية أبو زهرة ببرج العرب يومي 14 و15 فبراير

4- قرية خالد بن الوليد بالعامرية يومي 19 و20 فبراير

5- قرية الأسد بالعامرية يومي 21 و22 فبراير

6- قرية أبيس العاشرة يومي 26 و27 فبراير.