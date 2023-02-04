«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية في عدة محافظات لمدة أسبوع

على مدار هذا الأسبوع، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عدد من القوافل الطبية في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تمكنت خلالها الكشف على 4227 حالة خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار عمل المبادرة على التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وتطوير الريف المصري.

حياة كريمة يوم 28 يناير

وكانت أولى القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في المحافظات، في يوم السبت الموافق 28 يناير، في محافظة الغربية ومحافظة المنوفية، وجاءت القافلة بالتعاون بين جامعة طنطا وجامعة السادات، ومؤسسة «حياة كريمة»، وكانت تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة والأطفال والعظام والقلب وخدمات تنظيم الأسرة وغيرهم، وقامت القافلة 1409 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 73 حالة مرضية إلى المستشفى.

وأطلقت المبادرة في نفس اليوم، قافلة بيطرية في محافظة الغربية، والتي جاءت بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وجامعة طنطا، وعلى مدار عمل القافلة، تم الكشف على 117 ماشية ودواب، والكشف على 2060 طائر من الطيور، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية للأهالي الموجودة، حضرها العديد من المواطنين وصل عددهم إلى 339 مواطنًا.

حياة كريمة في يومي 30-31 يناير

وفي يومي الإثنين والثلاثاء، 30 - 31 من شهر يناير الماضي، نظمت المبادرة الرئاسية قافلة طبية في محافظتي البحيرة والغربية، وذلك بالتعاون بين «حياة كريمة» ووزارة الصحة والسكان، وجامعة طنطا، تم خلالها الكشف على 2818 حالة، بالإضافة إلى تحويل 91 حالة إلى المستشفى.

وشهد يوم الثلاثاء، الموافق 31 من شهر يناير الماضي، إطلاق «حياة كريمة» لقافلة بيطرية، في محافظة الغربية، وذلك بالتعاون بين المؤسسة وجامعة طنطا، تم خلال تلك القافلة الكشف على 1353 حالة من الطيور، بالإضافة إلى الكشف على 310 حالة من الماشية والدواب.