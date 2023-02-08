طفل من كفر الشيخ ينهمر فى البكاء بعد أهداف ريال مدريد: «بيعشق الأهلي»

لم يتمالك الطفل عمر مدحت عبد الجواد، 6 سنوات، طالب بالصف الأول الابتدائي، من مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، نفسه من البكاء بشدة بعد إحراز ريال مدريد 4 أهداف في شباك الأهلي، مقابل هدف وحيد.

انخراط الطفل في البكاء

وأكد مدحت عبد الجواد، صاحب أعمال حرة، أن نجله «عمر» لم يتمالك نفسه عندما تابع المباراة، وسجل ريال مدريد 4 أهداف في شباك الأهلي، مقابل هدف واحد، فانخرط في البكاء الشديد، مشيراً إلى أن نجله رغم صغر سنه إلا أنه يعشق الأهلي بشكل كبير، ويحرص على متابعة كل مباريات الأهلي.

وذكر «عبد الجواد»، في حديثه لـ«الوطن»، أنه حاول تهدئة نجله ومصالحته، ولكن الطفل الصغير لم يتوقف عن البكاء نهائياً، لافتاً أنه نجله يكون متحمسا في أي مباراة يخوضها الأهلي واصفاً نجله بجملة «بيعشق الأهلي».

مباراة الأهلي وريال مدريد

وفاز ريال مدريد، على الأهلي، برباعية أهداف مُقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023، ليواجه ريال مدريد، الهلال السعودي، في المباراة النهائية، ويلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي، على تحديد المركزي الثالث والرابع.