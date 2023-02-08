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عاجل.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة غدا

كتب:

أميرة فكري
11:19 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
مديرية التعليم بالقاهرة

مديرية التعليم بالقاهرة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابا عاجلا للإدارات التعليمية، بشأن إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي الحالي 2022/2023 للصفين الاول والثاني الثانوي غدا.

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