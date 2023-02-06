نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس 2023 الفصل الدراسي الأول

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس 2023، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وبلغت نسبة النجاح 87% من إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2023 الترم الأول، بالاسم ورقم الجلوس والحصول على توزيع درجاتهم التي حصلوا عليها، خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس 2023

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على ننتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس من موقع جريدة الوطن من هنــــــــــــا، ويستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة وتوزيع درجاته في الفصل الدراسي الأول، وكذلك مجموع الدرجات للمواد الأساسية.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8 % للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح أنّ عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام ومهني هذا العام 125 ألفًا 247 طالبًا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية، وأدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة على مستوي المحافظة، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادي عام، وتضم 123 ألفًا و705 طلاب في 580 لجنة، إضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة في 7 لجان، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفًا و42 طالبًا وطالبة في 15 لجنة، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.