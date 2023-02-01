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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023

كتب:

سلامة عامر
03:06 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الإعدادية

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعداداية محافظة الجيزة 2023

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية: المركز الأول «الدقي»، والثاني «الهرم»، والثالث «جنوب الجيزة»، والرابع «الوراق»، والخامس «الشيخ زايد»، والسادس «العمرانية»، والسابع «الصف»، والثامن «العجوزة»، والتاسع «أطفيح»، والعاشر «شمال الجيزة»، والحادي عشر «6 أكتوبر»، والثاني عشر «منشأة القناطر»، والثالث عشر «البدرشين»، والرابع عشر «العياط»، والخامس عشر «بولاق الدكرور»، والسادس عشر «الحوامدية»، والسابع عشر «كرداسة»، والثامن عشر «أوسيم»، والتاسع عشر «أبوالنمرس»، والعشرون «الواحات البحرية».

نتيجة الجيزة 2023

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهني، حيث بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين، وقدّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.