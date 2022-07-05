حملة لمواجهة الغش التجاري بالقاهرة.. وضبط لحوم فاسدة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والمتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم من خلال التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة و التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات.

وتلقت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا بالحملات وجهود الأجهزة التنفيذية لأحياء المنطقة الجنوبية في هذا الشأن، مشيرة إلى قيام الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة المهندس أيمن السعيد رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بعمل حمله مكبره بمحلات الجزارة ومحلات بيع المجمدات بشارع الفيوم وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع عزبة العمدة وسوق دار السلام وتم ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمجمدة منتهية الصلاحية، وتم مصادرتها بمعرفة الطب البيطري وعمل محاضر للمخالفين، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل إدارة الطب البيطري، مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لإزالة أي معوقات بنطاق الحى.

مكافحة الغش التجاري

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي رئيس الحي بالتنسيق التام لعمل حملة مشتركة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وقامت لجنة حماية المستهلك والمشكلة من الطب البيطري والتموين والمتابعة الميدانية وشئون البيئة بالحي، بالمرور والتفتيش على الأسواق لضبط المخالفات، إذ تم المرور على عدد من محلات الجزارة ومحلات الفراخ، وتم التأكد من أختام اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة والاطلاع على قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضة داخل المحلات وفحصها، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى ضبط كميات من الفراخ مذبوحة بمجزر غير معتمد، وإعدام غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

منع التلاعب بالأسعار

وفي سياق متصل، لمنع التلاعب بالأسعار وابتزاز بعض التجار للمواطنين وتحت إشراف اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، قامت المهندسة حنان السيد سكرتير عام الحي بتشكيل لجنة؛ للمرور على المحلات والأسواق بنطاق الحي بعضوية الطب البيطري والتموين ومراقبي أغذية منطقة البساتين الطبية وإدارات الحي المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.