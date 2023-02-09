طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار خفيفة بنسبة 30% وشبورة مائية

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة، وشبورة مائية كثيفة، خاصة على المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طقساً بارداً في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا، وذلك على الأنحاء كافة، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، وشبورة مائية في الصباح الباكر.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس العظمى 17 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجات، وسرعة الرياح 28 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئيا.

متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشددا على تنسيق غرفة عمليات المحافظة، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية كافة لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولا بأول.