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نجوم الفن بعد خسارة الأهلي أمام ريال مدريد: شكرا على الأداء التنافسي

كتب:

ياسمين محمود
12:16 ص | الخميس 09 فبراير 2023
أحمد السعدني

أحمد السعدني

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النادي الأهلي على الأداء المشرف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام ريال مدريد.

أحمد السعدني: شكرا رجال الأهلي 

وعلق أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «الحمد لله نتيجة لا تعبر إطلاقا عن سير المباراة.. شكرا رجال الأهلي على الأداء التنافسي أمام أفضل فريق في العالم».

نبيل الحلفاوي فوز متوقع للريال

أما الفنان نبيل الحلفاوي، فكتب على حسابه بموقع «تويتر»، قائلا: «لا مفاجآت، فوز متوقع للريال لكن النتيجة غير معبرة عن تسيد الأهلي الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التي ذكرنا فيهاالريال من خلال هدفه الثالث بجيل ديستفانو وبوشكاش، ‏الأهلي أدى شوطا ثانيا يليق به وبمكانته، ‏ولولا إهدار الفرص لكانت المفاجأة».

ياسمين علواني: الأهلي كبير

وكتبت المطربة ياسمين علواني على حسابها بموقع «تويتر»: «مباراة غريبة عملنا فيها كل حاجة، جبنا جول وصدينا بلنتي، وخدنا كورنرز وضيعنا فرص مؤكدة، واخطأنا كتير ودخل فينا أجوال غريبة، ومتولي كان الأسوأ والشحات والشناوي الأميز، وكنا ممكن نكون أحسن من كدا، وفي النهاية يبقى ⁧‫الأهلي كبير».‬⁩

لميس الحديدي: فوز متوقع ومنطقي للريال 

أما الإعلامية لميس الحديدي، فكتبت عبر «تويتر»: «فوز متوقع ومنطقى للريال، مع تفوق مهاراته وسرعته، لكن شكرا لرجال الأهلي لعبنا ماتش محترم، فيه ندية في كثير من أوقاته، رغم الأخطاء وبعض التغييرات الغريبة، هارد لك الأهلي، في انتظار الماتش القادم».

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