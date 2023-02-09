نجوم الفن بعد خسارة الأهلي أمام ريال مدريد: شكرا على الأداء التنافسي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النادي الأهلي على الأداء المشرف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام ريال مدريد.

أحمد السعدني: شكرا رجال الأهلي

وعلق أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «الحمد لله نتيجة لا تعبر إطلاقا عن سير المباراة.. شكرا رجال الأهلي على الأداء التنافسي أمام أفضل فريق في العالم».

الحمد للله نتيجه لا تعبر اطلاقا عن سير المباراه شكراً رجال الاهلي علي الاداء التنافسي امام افضل قريق في العالم #الاهلي_ريال_مدريد — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) February 8, 2023

نبيل الحلفاوي فوز متوقع للريال

أما الفنان نبيل الحلفاوي، فكتب على حسابه بموقع «تويتر»، قائلا: «لا مفاجآت، فوز متوقع للريال لكن النتيجة غير معبرة عن تسيد الأهلي الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التي ذكرنا فيهاالريال من خلال هدفه الثالث بجيل ديستفانو وبوشكاش، ‏الأهلي أدى شوطا ثانيا يليق به وبمكانته، ‏ولولا إهدار الفرص لكانت المفاجأة».

لا مفاجآت. فوز متوقع للريال لكن النتيجة غير معبرة عن تسيد الأهلي الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التي ذكرنا فيهاالريال من خلال هدفه الثالث بجيل ديستفانو وبوشكاش.

الأهلي أدى شوطا ثانيا يليق به وبمكانته.

ولولا إهدار الفرص لكانت المفاجأة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) February 8, 2023

ياسمين علواني: الأهلي كبير

وكتبت المطربة ياسمين علواني على حسابها بموقع «تويتر»: «مباراة غريبة عملنا فيها كل حاجة، جبنا جول وصدينا بلنتي، وخدنا كورنرز وضيعنا فرص مؤكدة، واخطأنا كتير ودخل فينا أجوال غريبة، ومتولي كان الأسوأ والشحات والشناوي الأميز، وكنا ممكن نكون أحسن من كدا، وفي النهاية يبقى ⁧‫الأهلي كبير».‬⁩

مباراه غريبه عملنا فيها كل حاجه جبنا جول وصدينا بنالتي وخدنا كورنرز وضيعنا فرص مؤكده واخطأنا كتير ودخل فينا اجوال غريبه ومتولي كان الاسوأ والشحات والشناوي الأميز وكنا ممكن نكون احسن من كدا وفي النهايه يبقى #الاهلي_كبير#الاهلي_ريال_مدريد#كأس_العالم_الأندية pic.twitter.com/EcAHiFxMPL — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) February 8, 2023

لميس الحديدي: فوز متوقع ومنطقي للريال

أما الإعلامية لميس الحديدي، فكتبت عبر «تويتر»: «فوز متوقع ومنطقى للريال، مع تفوق مهاراته وسرعته، لكن شكرا لرجال الأهلي لعبنا ماتش محترم، فيه ندية في كثير من أوقاته، رغم الأخطاء وبعض التغييرات الغريبة، هارد لك الأهلي، في انتظار الماتش القادم».