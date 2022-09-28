أحمد السعدني: أشعر باليأس من إصلاح حال السوشيال ميديا

قال الفنان أحمد السعدني، إنه تعرض لوعكة صحية شديدة أدت إلى مكوثه في منزله طيلة أسبوعين كاملين، مشيرا إلى أنه مع هذا الاختفاء عن الساحة الفنية طالته الكثير من الشائعات التي بدأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تداولها، وجميعها خاطئة: «كل الناس بيطولها كلام وشائعات حتى عادل إمام وسعيد صالح».

السعدني: أشعر بتعب شديد من الشائعات

وأضاف «السعدني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بات يشعر بتعب شديد بسبب الشائعات التي تلاحقه ووالده مؤخرا: «أشعر باليأس من إصلاح حال السوشيال ميديا، وكل ما تردد غير صحيح ولا يمس الواقع بشيء».

السعدني: تعرضت لوعكة صحية شديدة

أما عن عدم حضوره لاستلام تكريم والده من مهرجان القاهرة للدراما قال السعدني: «تعجبت من مذيع تحدث عن أسباب عدم حضوري وكأنه يعرف أكثر مني، مع كامل احترامي و تقديري له، لكن ما قاله غير صحيح وأنا لم أذهب للمهرجان بسبب تعرضي لوعكة صحية شديدة».

واستطرد: «والدي كان مبسوط جدا لأنه بيتم تكريمه في بيته خلال مهرجان القاهرة للدراما، وهو كان في غاية الامتنان والشكر، خصوصا بسبب تكريمه من صديق عمره الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومبسوط جدا من النقابة».

البعد عن هوس السوشيال ميديا والتريندات

وتابع أحمد السعدني: «والدي متابع كل ردود الأفعال وسعيد جدا بتكريمه، رغم أني أري أن التكريم متأخر، لكن كل الشكر لإدارة مهرجان القاهرة للدراما على هذه اللفتة الجميلة، ووالدى يشكر الجميع، وقرر أن يعيش حياته القادمة بعيدا عن الأضواء، والأهم الضوضاء فلقد قال عايز أعيش في هدوء، الحقيقة حقه وأنا بفكر أعمل زيه، بعد هوس السوشيال ميديا والتريندات».