أحمد السعدني يكشف سبب عدم حضوره تكريم والده من «القاهرة للدراما»

كشف الفنان أحمد السعدني سبب عدم حضوره تكريم والده من مهرجان القاهرة للدراما، في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى، والتي أقيمت الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.

وكتب أحمد السعدني، عبر «إنستجرام»، قائلا: «شكر واجب لمهرجان القاهرة للدراما وإدارته والدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي على تكريم والدي الفنان الكبير صلاح السعدني في دورة المهرجان الأولى أنقل لكم شكره الجزيل وامتنانه بهذا التكريم الغالي من نقابتنا الحبيبة».

وأضاف: «أعتذر بشكل شخصي عن عدم حضوري استلام التكريم لمروري بوعكة صحية، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا المهرجان الذي ولد كبيرا من أول دورة».

مهرجان القاهرة للدراما

وكرم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية، أبرزها الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي ونبيلة عبيد.

وضمت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.

جوائز مهرجان الدراما

وجاءت جوائز مهرجان القاهرة للدراما كالتالي: «أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر»، بالإضافة إلى استحداث جائزتين «أحسن أسطى، أفضل مخرج منفذ».