«الأرصاد»: تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية اليوم

زفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة لمواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة بتحسن الطقس اليوم الخميس بعد أجواء شتوية قارصة وقعت على محافظات مصر خلال 10 أيام، لتسطع الشمس مجددا وترتفع درجات الحرارة نسبية عما كانت عليه خلال الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية مميز اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة على القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلة على شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ظواهر جوية مع طقس اليوم

وتشهد محافظات مصر ظواهر جوية أخرى تتمثل في تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تستمر سرعة الرياح في الارتفاع فتظل الأجواء باردة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وبلغت درجات الحرارة العظمى اليوم على محافظات مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.