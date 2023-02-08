خريطة فصل التيار الكهربائي بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدد من القرى والمدن، اليوم، في 4 محافظات مصرية قطع التيار الكهربائى للصيانة الدورية وفقا لشركات الكهرباء، بالأماكن المتاثرة بقطع الكهرباء.

وأعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع الكهرباء اليوم الأربعاء بعدة أماكن وفقا لجدول الصيانة الدورية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

حددت شركة كهرباء شمال الدلتا أماكن قطع الكهرباء اليوم فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط..

الدقهلية: انقطاع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وبنى عبيد وبلقاس والستامونى ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة والمطرية وذلك بقرى اليوسفية وشماس وابراهيم عبد الهادى والتحسين وعزبة طلعت وابو المعاطى والباز والترزى والمحفوظة وعزبة الكوبرى ومنشاة ابو الفتوح والدوير ومراح والصدر ومصر الجديدة وابو الاخضر وعزب الصياد والساقية والفقي وميت الطريف وعزب النهضة والعبيد وعزبة العشرين وشجرة يوسف وعزبة ميت طريف والجندى، والمعصرة وبسنديلة

أماكن انقطاع الكهرباء

وايضا فصل التيار الكهربائى عن قرى حلاوة الكبرى وحلاوة الصغرى وبلاطة والحسينية والمستعمرات الشرقية والمستعمرات الغربية والبدراوى ولورى والبيضية والدقم والشيخ فرحات والدكتور والحصص والالف والعبادية ومدكور ووقف مدكور وموسى على والارمن وسدرى والستارة وعرب زيدان والعلواية وطه سعد والعزيزية والتميمى وعبد العال والبداية والطويل والخلايلة وشطا والشرقاوى والعريض والقنان وشرقية المعصرة.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: قطع الكهرباء بمدن جنوب دمياط وكفر سعد والزرقا وذلك بقرى المدرسة الابتدائية ودار المناسبات وابو غالى والمدخل الغربي وام الرزق وكوستا الصغرى وتقسيم المعلمين ودقيهة

انقطاع التيار الكهربائي اليوم

كفر الشيخ: انقطاع الكهرباء بمدن مطوبس وغرب كفر الشيخ والرياض وسيدي سالم وبيلا وشمال دسوق والحامول وذلك بقرى كوم دميس والجاهل وكمسيون والأحمال ومعدية مهدى والتجارين وأرض العرب وأبو طبل وتوابعها وسعد حميس وشباس الملح والمندورة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

بينما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بقطع التيار الكهربائى اليوم الأربعاء، عن نجع الأعسر والدقومة والحريدية القبلية والبحرية والشيخ مسعود والقبيصات ونجع حمودة والصوالح بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة الدورية.

نصائح شركة الكهرباء فترة انقطاع الكهرباء

وأهابت شركات الكهرباء بالمواطنين أصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى اليوم الأربعاء بتوفير مغذٍ بديل فترة قطع الكهرباء.