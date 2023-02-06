فصل التيار الكهربائي اليوم عن مناطق بحي الجناين لمدة 5 ساعات للصيانة

أعلن حي الجناين، في محافظة السويس، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين؛ بسبب إجراء أعمال الصيانة في المحولات بمنطقة منشية الرجولة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي وإعادته بحي الجناين بالسويس

وذكر البيان الصادر عن حي السويس، والذي تم إعلانه على صفحة الحي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر بسبب إجراء عملية الصيانة الدورية للمحولات ويعاد توصيل التيار في انتهائها.

مناطق فصل الكهرباء اليوم

وأوضح البيان أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس هي: منشية الرجولة طريق القناة ومزرعة الدواجن وإنارة المشروع وعرب المشروع.

الإنتهاء من صيانة المحولات بالمنطقة الصناعية القديمة وتجهيز محولات بديلة

يذكر أنه قد جرى الانتهاء من إجراء الصيانة، بالمحوات بالمنطقة الصناعية القديمة، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي، لمناطق أولاد سلامة، الفار البر الشرقي والغربي والبلبوشي والهيشة، ويتم التنسيق مع الجهات، والهيئات المختلفة، بمناطق فصل التيار الكهربائي، بتجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال ساعات فصل التيار.