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ارتفاع إصابات زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 55 ألف شخص

كتب:

أسماء العيسوي
07:19 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

أفادت قناة «العربية» الإخبارية أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أمس الأول الاثنين، ارتفع إلى أكثر من 12000 قتيل، وأكثر من 55000 مصاب في البلدين حتى الآن. 

وقال مسؤولون وأطباء في البلدين، اليوم الأربعاء، إن 9057 شخصا قتلوا في تركيا و2662 في سوريا، وأكثر من 50 ألف شخص أصيبوا بجروح في تركيا و5000 في سوريا، بسبب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجة. 

وجود ثغرات في الاستجابة لآثار الزلزال في تركيا 

ومن جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال في تركيا تجاوز 9 آلاف قتيل، وقال إنه حتى الآن، بلغ عدد القتلى 9057 شخصا، بينما أصيب 52 ألفا و979 شخصا، ودمر 6444 مبنى.

وأضاف «أردوغان»، خلال زيارة مدينة هاتاي، الواقعة على الحدود السورية، والأكثر تضررا من الزلزال، أنه توجد ثغرات في الاستجابة والتعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا، وأنه من المستحيل الاستعداد لكارثة كهذه، لكننا سنسرع في إزالة الأنقاض وبناء المساكن. 

مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنها سترسل فرقا من الخبراء وطائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة والإنقاذ في البلدين. 

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وسوريا، فجر أمس الأول الاثنين، ودمر آلاف المباني، وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين. 

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بقلم أسماء العيسوي