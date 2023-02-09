خبير زلازل سوري لقناة القاهرة الإخبارية: الشعب المصري يقف بجوارنا دائما في المحن

وجه الدكتور نضال جوني، الرئيس السابق لقسم علم الزلازل بالمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية بجامعة دمشق، الشكر للشعب المصري، مؤكدًا أنه دائمًا يقف بجوار نظيره السوري في المحن والمواقف المختلفة.

السوريون والمصريون شعب واحد وتاريخ واحد

وأوضح «جوني» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أننا كنا دولة واحدة، وأن ذلك تؤكده الأحداث المختلفة بأن السوريين والمصريين شعب واحد وتاريخ واحد ومستقبل واحد ومصير واحد.

وتحدث عن الزلزال، لافتًا إلى أن هذه المنطقة نشطة زلزاليًا وأن ذلك ثابت تاريخيًا عبر آلاف السنين، ضاربًا المثل بزلزال حلب المدمر، والآخر عام 1957 الذي ضرب سهل البقاع بقوة 8 ريختر، وتسبب في تصدع الجامع الأموي وسور دمشق التاريخي وقلعة دمشق بسوريا.

مناشدة الشعوب الصديقة بمساعدة سوريا

ناشد الرئيس السابق لقسم علم الزلازل بالمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية بجامعة دمشق، الشعوب الصديقة لمساعدة سوريا، لإزالة آثار الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها.

وشدد الدكتور نضال جوني على أن سوريا تحتاج للدعم بالمعدات والخبراء الذين لديهم خبرات في مجابهة الكوارث، مشيرًا أنه ما زال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وأكد «جوني» أن سوريا تحتاج للمساعدة بسرعة، معربًا عن أمله في أن تكون الشعوب المحبة والصديقة كافة يد واحدة مع دمشق، وأنهم لن ينسوا من سيقف معهم في هذه المنحة.

السوريون يعانون بسبب ضعف الإمكانيات

ولفت إلى أن السوريين يعانون بسبب ضعف الإمكانيات، وليست لديهم خبرة في أعمال الإغاثة، معربًا عن أمله في أن يقف معهم الإخوة والاصدقاء، نظرًا لصعوبة وقسوة المحنة.