مراسل قناة القاهرة الإخبارية: العثور على جثث مجمدة تحت الأنقاض في تركيا

قال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن آخر تطورات زلزال تركيا المدمر، وعمليات البحث والإنقاذ، أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن عدد ضحايا الزلزال وصلت لـ9 آلاف و57 ضحية، بينما وصلت تعداد الإصابات لـ 52 ألفا و979 جريحا.

زيادة أعداد الإصابات والوفيات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي أرجع ارتفاع أعداد الضحايا والإصابات بهذا الشكل «الدراماتيكي»؛ لزيادة فرق الإنقاذ وعمليات البحث الجارية، ما سرع من وتيرة العثور على الضحايا والمصابين.

الزلزال تسبب في انهيار 6444 مبنى

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الزلزال تسبب في انهيار 6444 مبنى، فضلا عن أن هناك 11 ألف بلاغا عن أبنية متهدمة لم تستطع فرق البحث والإنقاذ الوصول إليها بسبب ما أحدثه الزلزال من دمار للطرق، مضيفا أن ولاية هاتاي بها 1400 مبنى متهدم فقط.

وأوضح أن هناك صعوبة في الوصول للمناطق المنكوبة مع نقص في الأجهزة الهندسية وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت لتحت الصفر، مضيفا أنه جرى العثور على جثث مجمدة تحت الأنقاض بسبب الطقس السيئ.