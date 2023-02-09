انقطاع الكهرباء اليوم عن 4 مناطق في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بحي شمال اليوم الخميس، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة، من 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.

انقطاع الكهرباء عن الغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن 4 مناطق، هي فيلات أبو النصر ومخبز أبو حتة و حماية الشواطىء والتعاونيات بحي شمال مدينة الغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب انقطاع الكهرباء عن الغردقة

وأفاد مسؤولو شركة توزيع الكهرباء بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن سبب انقطاع الكهرباء يعود إلى الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من عملها، مشيرين إلى أن الانقطاع سيكون لمدة 5 ساعات خلال النهار، من 9 صباحا حتى الثانية مساء.

وأكد مسؤولو شركة الكهرباء، أنه سيجرى التنسيق مع غرفة عمليات البحر الأحمر بجدول أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء بمناطق الغردقة وغرفة عمليات النجدة، وذلك حتى يجرى إبلاغ المواطنين.