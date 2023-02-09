أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها في شهر.. وعيار 18 بـ1474 جنيها

ارتفع سعر أوقية الذهب نحو 1880 دولارًا، مقتربة أكثر من أدنى مستوياتها في شهر واحد، حيث بدت التصريحات الأخيرة أول أمس في واشنطن لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أقل تفاؤلًا مما كان متوقعًا.

ارتفاع سعر الفائدة

وأعاد المسؤول الأمريكي التأكيد على بداية عمليات خفض التضخم، لكنه حذّر من أنّ هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وقد يصل سعر الفائدة النهائي إلى أعلى مستوى إذا ظل سوق الوظائف قويًا.

وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير الماضي، وهو أكبر عدد منذ يوليو وأعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 185 ألفًا.

أسعار الذهب اليوم

ومحليا، ظلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة على انخفاضها، حيث سجل الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً 1966 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1720 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 اليوم 1474 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 النحاسي 1147 جنيها، وسجل الذهب عيار 12 أيضا 983 جنيها، وتراجع الجنيه الذهب نحو 13760 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي 61134 جنيها.