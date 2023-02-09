8 طرق للشكوى من سوء خدمات الاتصالات

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طرق التواصل مع خدمة العملاء للشكوى من سوء خدمات الاتصالات، عن طريق الاتصال برقم 155 من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، أو من خلال إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg أو أرقام واتساب، والمخصصة وهي «01202155155 – 01111112150 –01015515155 – 01551515505».

وتابع الجهاز أنّه يمكن إرسال شكاوى المواطنين عبر منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg، ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – لينكد إن – إنستجرام – تويتر».

تحسين وضبط الخدمات

وقال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إنّ جهاز تنظيم الاتصالات يبذل جهودا كبيرة لتحسين وضبط الخدمات، لافتا إلى تحسّن الخدمات بعد اتخاذ عدة إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

تنفيذ المشروع القومي للطرق

وأضاف خبير الاتصالات، أنّ العام الماضي شهد إنشاء واعتماد 2930 محطة محمول جديدة، بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مؤكدا أنّ المحطات كان لها أثر إيجابي في استيعاب حجم الحركة المتزايدة بالسوق المصرية، وتحسن الخدمة.

وأكد خالد لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية نفذت المشروع القومي للطرق، والذي يعتبر بمثابة شرايين جديدة للمحافظات المصرية، موضحا أنّ هناك ما يزيد عن 9 طرق رئيسية جديدة تم تغطيتها بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات.

تغطية تسعة طرق قديمة

وأوضح «خالد»، أنّه رغم تغطية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 9 طرق قديمة، إلا أنّ الجهاز رفع كفاءة 13 طريقا بإجمالي أطوال 2429 كم في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.