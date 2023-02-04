خبراء: قرارات تنظيم الاتصالات الأخيرة ستحسن جودة الخدمات

رحب خبراء الاتصالات، بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات، والتي كان لها تأثير إيجابي خلال الفترة الماضية تحسن خدمات الصوت والإنترنت.

وقال المهندس وليد حجاج خبير الاتصالات وأمن المعلومات، إن من أبرز هذه الإجراءات اعتماد 2930 محطة محمول جديدة عام 2022، بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

ورحب «حجاج» بقرار الجهاز بتغريم الشركات مقدمي الخدمة لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات، موضحا أن الجهاز أعلن عن تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه في 2022، وهو قرار في غاية الأهمية، يساهم في ضبط جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا أكبر في الخدمات.

تغطية الطرق الجديدة ورفع كفاءة الشبكة على الطرق القديمة

وأكد خبير الاتصالات، أنه كان هناك مشكلة تواجه المستخدمين في تغطية الطرق الجديدة، ولكن تم حل هذه المشكلة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغطية 9 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات، مشيرا إلى أن الجهاز لم يكتفي بتغطية هذه المنطقة بل قام أيضا برفع كفاءة 13 طريقا آخر بإجمالي أطوال 2429 كم وذلك في عدد 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين يعانون من سوء الخدمة رغم توافر الشبكة في المنطقة، موضحا أن السبب في هذه المشكلة هو استخدما أجهزة تقوية غير مشروعة، إذ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفذ حوالي 200 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022 لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الأجهزة

وطالب خالد بتغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الأجهزة والتى تؤثر سلبا على المنطقة المتواجدة بها، موضحا أن هناك عقوبات رادعة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص، وان شركات المحمول ستوفر هذه الأجهزة بشكل شرعى خلال الفترة المقبلة حتى يتم استخدامها من قبل المواطنين الذين يواجهون مشاكل في تغطية الشبكة.