عقوبة صارمة في حالة عدم صيانة «فرامل» السيارة والتأكد من عملها

ينظّم قانون المرور حركة السير على الطرق؛ لضمان سلامة وحماية الجميع سواء قائدي السيارات أو الركاب والمارة، بوضعه عددًا من الضوابط والحالات غير المسموح بالخروج عنها، وإلا تعرّض المخالف لعقوبات صارمة بحسب نوع المخالفة.

قانون المرور

ومن بين المخالفات التي يقع فيها البعض، التي تخصّ «فرامل» السيارة، حيث يتناسى البعض عمل صيانة لها، والتأكد من سلامتها وعملها بالشكل المطلوب، ما قد يعرض قائد السيارة لمخاطر عدة على الطرق؛ نتيجة عدم عمل «الفرامل» أو ضعفها.

عقوبة «الفرامل»

في هذه الحالة حدّد قانون المرور عقوبة خاصة بـ«الفرامل» في مادته رقم «75»، والتي نصّ في إحدى موادها على حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

ويعاقب صاحب السيارة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.