الغيرة تقتل مهندس مسطرد.. كيف انتهت «صداقة» 10 سنوات في 3 دقائق؟

«سعيد وعمر» جمعتهما الصداقة طوال 10 سنوات في عمر الطفولة فكانا زميلين في الدراسة أيضًا في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي وبعدها تفرقا بسبب تفوق «سعيد» والتحاقه في الثانوية العامة حتى تخرج في كلية الهندسة، في حين فشل «عمر» في الدراسة وحصل على مؤهل متوسط بصعوبة بعد سنوات من الرسوب.

صداقة ثم حقد وغيرة

انقطعت علاقة الصداقة بين «سعيد وعمر»، وحلت مكانها الحقد والغيرة من قبل «عمر»، كلما شاهد صديق الطفولة في مكانة اجتماعية مختلفة عنه بسبب عمله مهندسًا بينما لم يستقر هو في عمل محدد فكان ينتقل بين عدة حرف وفشل في إتقان حرفة بعينها وتفرغ لمضايقات «سعيد»، ووصل به الحال أن سرقه بالإكراه وقبل يومين قتل المتهم مهندس مسطرد بطعنتين خلال سيره في أحد الشوارع بـ«مسطرد» التابعة لمحافظة القليوبية.

كاميرات المراقبة تكشف الجريمة

كاميرات المراقبة التي تحفظت عليها أجهزة الأمن، أظهرت تربص «عمر.م» 30 سنة بمهندس مسطرد «سعيد هاني» 30 سنة، واستوقفه خلال سيره بدراجته النارية في أحد الشوارع وخلال نقاش حاد بينهما أخرج المتهم سكينًا كان يخفيها في ملابسه وطعنه في البطن والصدر، في جريمة لم تستغرق سوى 3 دقائق، وبعدها هرب المتهم من مسرح الحادث، وتوفي على إثر تلك الطعنات الغادرة المجني عليه داخل مستشفى معهد ناصر وقت محاولات إسعافه.

القبض على المتهم بقتل مهندس مسطرد

بعد ساعات من تنفيذ الجريمة، نجح الفريق الأمني في القبض على المتهم بقتل مهندس مسطرد، وبمواجهته اعترف بتنفيذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه لوجود خلافات قديمة بينهما سببها تقليل المجني عليه منه في المنطقة التي يقيمان فيها بمسطرد وأنه تربص بالمجني عليه وقت ذهابه إلى عمله وطعنه بالسكين.

حبس المتهم بعد اعترافه بالجريمة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل مهندس مسطرد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتحفظت على السكين وأرسلته للأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، عقوبة جريمة القتل العمد، قائلا: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».