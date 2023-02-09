أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 14 بـ1140 جنيها

سجل سعر أوقية الذهب 1880 دولارا، مع بداية التعاملات في بورصات الذهب العالمية، بينما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1720 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى الصاغة

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، استقرار أسعار الذهب اليوم، علما بأنّ الأسعار المعلنة في محلات الصاغة، لا تتضمن قيمة المصنعية والدمغة، لذا سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1720 جنيها للشراء، في حين بلغت 1710 للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم دون الدمغة والضريبة والمصنعية، كما يلي.

- الذهب عيار 18 بـ1466 جنيهًا للبيع، و1474 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 14 للبيع 1140 جنيهًا، و1147 جنيهًا للشراء.

- الذهب من عيار 12 بلغ سعر البيع اليوم 977 جنيها، و للشراء 983 جنيها.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1791 جنيهًا للبيع، و1802 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1954 جنيهًا للبيع و1966 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

13680 جنيه هو سعر الجنيه الذهب اليوم خلال عمليات البيع، في حين سجل 13760 جنيها لعمليات الشراء.