انضمام كراكتين حديثتين لأعمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومن بينها أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال مراحل التطوير، لكونها أولي البحيرات في البحيرات الطبيعية من حيث الإنتاج الاسماك، وثالث أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، وتُعد مصدراً أساسياً للثروة السمكية، وتسهم أعمال التطوير والتعميق في زيادة كميات الأسماك وتنوعها في البحيرة.

تطهير وتعميق بحيرة البرلس

وأعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، عن انضمام أحدث كراكتين إلي أسطول الشركة للمشاركة في أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، التي تُمثل ثالث أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، وتُعد مصدراً أساسياً، للثروة السمكية، كما أنها الأولى في البحيرات الطبيعية من حيث الإنتاج السمكي.

وأشار إلي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الشأن، وتعمل على عودة البحيرات المصرية إلي سابق عهدها بعد أن أصابها الإهمال لسنوات عديدة، وأن القيادة السياسية توجه بضرورة تطوير كافة البحيرات للاستفادة منها، والحفاظ على الحياة البيئية فيها.

وأضاف «فاروق»، أن الشركة تعمل في مشروع تطوير البحيرة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لها، وبالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيراً إلي أنه تم إطلاق اسم المهندس صلاح حسب الله، رئيس مجلس الإدارة ووزير الإسكان الأسبق وأحد المؤسسين للشركة، واسم المهندس إسماعيل عثمان، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، على الكراكتين تخليداً لذكراهم.

أحدث أجيال الكراكات

وأوضح «فاروق»، أن دخول الكراكتين إلى العمل في البحيرة سوف يسهم في سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية، وزيادة المساحة المتاحة لأعمال الصيد الحر، لافتاً إلى أن الكراكتين تُعدان من أحدث أجيال الكراكات، ويبلغ طول الكراكة الكلي حوالي 45 مترا، وتقوم بتكريك حوالي 4200 متر مكعب خليط رمال ومياه في الساعة بنسبة تركيز 25% للمواد الصلبة وذلك عن طريق طلمبة تكريك لديها قدرة على الضخ لمسافة تزيد عن 2500 متر طولي، ويبلغ متوسط ساعات تشغيل الكراكة حوالي 17 - 18 ساعة، وتتميز بأنها اقتصادية في التشغيل وصديقة للبيئة، وتعمل في المياه الضحلة والأعماق المنخفضة والأعماق الكبيرة حتي عمق 15 مترا وفي مداخل البواغيز وفي جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية، كما أنها مزودة بأحدث أجهزة الرصد المساحي.