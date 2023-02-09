استئناف حركة الملاحة في بحيرة البرلس لتحسن الأحوال الجوية

استؤنفت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وانطلقت مراكب الصيد لتحسن حالة الطقس، وذلك بعد توقف لمدة 4 أيام.

استئناف أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استئناف أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس، ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء، بمطوبس، لتحسن الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الخميس، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس، باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظراً لتحسن الأحوال الجوية حيث قد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، بعد توقف لمدة 4 أيام.

تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بقري الجزيرة الخضراء بمطوبس، وهي: «الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، والسكري».

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبي للطقس يُصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 4 أيام الموجة الطقس السيء، وهبوب الرياح، وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.