قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تطبيق لمساعدة الأمهات في تربية الأطفال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «أردنية تنشئ تطبيقا إلكترونيا لتزويد الأمهات بمعلومات عن الصحة البدنية والعقلية للأبناء»، وجاء في التقرير أن الأردنية دينا عبدالمجيد، أم لطفلين، تعرضت لتحديات عدة تتعلق بالوصول للمعلومات ذات الصلة بصحة طفليها وأساليب رعاية الأطفال بالطريقة المعاصرة ما دفعها لإطلاق هذا التطبيق.

وأضاف: «التحديات دفعت دينا إلى إنشاء موقع الكتروني وتطبيق باسم 360 مامز لتزويد الأمهات بمصادر باللغة العربية تتعلق بالصحة البدنية والعقلية للأطفال، إضافة إلى نصائح حول رعاية الآباء والأمهات لفلذات أكبادهم».

أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل

وأشار التقرير إلى أن تطبيق «360 مامز»، يربط أفراد الأسرة بأكثر من 300 خبير وطبيب، بما يسمح للآباء والأمهات بالحصول على إجابات لأسئلة محددة، ويزور الموقع على الإنترنت منذ عام 2017 نحو نصف مليون مستخدم شهريا، ويشترك في التطبيق الذي تم تدشينه عام 2020 نحو 60 ألف مشترك.

محاولة لفهم خطوات التعامل السليم مع الأطفال

وأكد التقرير أن السنوات الأولى من عمر الطفل تلعب دورا مهما في تكوين شخصيته المستقبلية، ففي هذه المرحلة لا يتأثر هو بالنصائح الموجهة إليه فحسب بل إنه يلتقط كل ما يدور حوله، مشيرا إلى أن التطبيق محاولة لفهم خطوات التعامل السليم مع الأطفال من أجل علاقة سليمة.