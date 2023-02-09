عاجل.. غياب محمد عادل قاتل نيرة عن جلسة نظر الطعن أمام «النقض»

غاب محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، عن جلسة نظر الطعن المقدّم منه على حكم الإعدام الصادر في حقه من محكمة الجنايات، وبدأت محكمة النقض، منذ قليل، نظر أولى جلسات الطعن.

نظر طعن قاتل نيرة أشرف

وتنظر المحكمة الطعن على الحكم الصادر من قبل محكمة جنايات المنصورة، ضد المتهم محمد عادل، قاتل المجني عليها نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا بعد أن ورد رأي مفتي الديار المصرية بالتصديق على إعدامه.

المتهم خطّط لقتل نيرة أشرف

وبحسب ما جاء في أوراق القضية، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، فإنّ المتهم محمد عادل، قتل الضحية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد عقده العزم على قتلها؛ للانتقام منها بعد أن رفضت الارتباط به عاطفيًا.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، حاز وأحرز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت كاميرات المراقبة الموجودة أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، رصدت لحظة وقوع الجريمة، واعتداء المتهم محمد عادل على المجني عليها نيرة أشرف، بعد أن طرحها أرضًا وسدّد لها عددًا من الطعنات، واستطاع أحد أفراد الأمن الجامعي السيطرة عليه، حتى حضرت الشرطة وسيارة الإسعاف، وألقي القبض على المتهم ونقل الجثة إلى مستشفى قريبة من مكان وقوع الجريمة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.