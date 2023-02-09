عاجل.. الظهور الأول لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء بعد قليل

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، اليوم، جلسة النقض المُقدّمة من محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة؛ لنظر الحكم عليه بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، أو رفضه ووقتها سيصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

نظر طعن قاتل نيرة أشرف

وحدّدت محكمة النقض، في وقت سابق، أولى جلسات نظر الطعن المُقدّم من محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، اليوم 26 فبراير؛ لوقف تنفيذ الحكم الصادر عليه بالإعدام شنقًا، لحين الفصل في القضية.

القاتل سدد للمجني عليها 16 طعنة

وبحسب ما جاء في مذكرة الطعن المُقدّمة من دفاع محمد عادل، على الحكم الصادر ضده من قِبل محكمة جنايات المنصورة، فإن الجاني سدد للطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، 16 طعنة بأنحاء جسدها؛ لرفضها الارتباط به.

تشكيل هيئة المحكمة رباعي وليس ثلاثي

وذكرت مذكرة النقض، أنّ ما يجعل الحكم باطلًا هو تشكيل المحكمة المُسجل في محاضر الجلسة،ـ بأن الهيئة التي أصدرت الحكم على المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، مكوّنة من المستشارين بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية سعيد عبدالرشيد السمادوني، ومحمد خيرت الشرنوبي، وهشام جمال غيث، وهو ما يبين أنّ الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية وهو سبب من أسباب النقض على الحكم.