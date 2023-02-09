«الخدمة الوطنية»: تحقيق أعلى معدل عالمي لتوزيع وجبات التغذية المدرسية

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إنّ شركة سايلو فودز حققت أعلى معدل توزيع وجيات تغذية مدرسية في العالم، ما استحقّت معه الشركة درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إنّ الجهاز يساهم في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلي، ومع تولي الرئيس السيسي المسؤولية، شرف الجهاز بمهام إضافية، تتمثل في تحقيق نقلة نوعية بتلبية احتياجات مصر من المنتجات والسلع الاستراتيجية، والسعي إلى تحقيق الأمن الزراعي والصناعي والغذائي والطبي لكل فئات الشعب المصري.

تنفيذ خطط التنمية الشاملة

وأكد أبو المجد، أنّ هذا الأمر تطلّب تدشين مزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة في قطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وفي القلب منها الأمن الغذائي، وضبط آليات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني، ومنها شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، التي استمر العمل على إنشائها حتى تمام افتتاح مرحلتها الأولى في أغسطس 2021.

وجيات مدرسية لطلاب المدارس

وأوضح مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، أنّ الرئيس وجّه الجهاز آنذاك، مهمة إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية المجانية لطلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ومنذ ذلك التاريخ جرى تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة، مثل هيكلة المصانع لتحسين كفاءة الأداء والفاعلية، بما مكنها من الحصول على شهادات القائمة البيضاء والأيزو العالمية والتصنيع المستدام لـ500 ألف طن سنويا لمنتجات متنوعة وتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والعالمية، من خلال تصدير منتجات الشركة من مكرونة وبسكويت لـ13 دولة عربية وأفريقية، انتهاءً بتحقيق أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم، وحصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ولفت أبو المجد، إلى أنّه جرى إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022 لإجمالي 13.5 طالب وطالبة، وإنتاج وتوزيع نحو 500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، وفق منظومة حوكمة وميكنة إلكترونية، بالتعاون مع 12 من شركات القطاع الخاص المصري المنتجة لأصناف التغذية المختلفة، تحت إشراف من المعهد القومي للتغذية وهيئة سلامة الغذاء، حيث نساهم في إنتاج أبنائنا بأكثر من 30% من احتياجاتهم اليومية من البروتين والسعرات الحرارية.