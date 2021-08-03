«240 طن في اليوم».. مراحل إنتاج البسكويت في «سايلو فودز»

قال المهندس أحمد عبدالرازق، مدير الإنتاج بمصنع البسكويت في مدينة «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، إن المصنع مقام على مساحة 47 ألف متر مربع ويتكون من 6 خطوط إنتاج، بواقع خطي إنتاج لـ«بسكويت ويفر»، وخطي إنتاج «بسكويت عجوة»، وخط إنتاج «بسكويت سادة»، وخط إنتاج للشوكولاتة.

وأضاف عبدالرازق، خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 240 طنا في اليوم، وجميع خطوط الإنتاج تتميز بوجود أحدث الأجهزة في فصل الشوائب وفصل المعادن من المواد الخام الأولية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العاملين أثناء العمل في المدينة.

وتابع: «تبدأ العملية الإنتاجية عن طريق إدخال المواد الخام الأولية عن طريق المطاحن إلى صوامع التخزين، والسعة التخزينية للدقيق 250 طنا على 5 صوامع، ويتم إعطاء الأوامر للنظام بعمنل العجين ودخول المواد الخام إلى الطابق الثالث نزولا إلى الطابق الأرضي حيث يتم إعداد الكريمة والعجين في منطقة إعداد الويفر».

وأردف: «بعد اكتمال مرحلة العجين يتم ضخه أتوموتيكيا إلى أسطوانة التخزين استعداد لضخه داخل الفرن، الذي يعتبر من أقوى أفران الويفر في العالم، ويتم ضخ الكريمة داخل تانكات التخزين استعدادا لفردها على شيتات الويفر، ثم يتم فحص الوزن، وبعد اكتمال هذه المرحلة يأتي دور وحدة التبريد لمدة 20 دقيقة لضمان جودة المنتج، وفي النهاية يعبأ المنتج دون أن يلمسه عنصر بشري».