«التحالف الوطني» يوزع لحوما على 820 أسرة من الأكثر احتياجا في المحلة

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جععية الأورمان، عدد 1640 كيلو لحوم على عدد 820 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على الأسر المحتاجة في منطقتي الجمهورية والشعبية بمدينة المحلة الكبرى وعزبة تومة وكفر حجازي وصفط تراب بمركز المحلة، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقري محافظة الغربية.

جهود مؤسسات المجتمع المدني

وأشاد في بيان صحفي، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية.

مميزات التحالف الوطني

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوي الجمهورية.