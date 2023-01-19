توزيع لحوم على 500 أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف بالتعاون مع جمعية الأورمان 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرية كفر درويش مركز الفشن، وقرية الحماوي مركز بني سويف.

تضامن بني سويف: استهدفنا الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

وأكدت أمل أبو عزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة بني سويف.

وأشادت وكيلة تضامن بني سويف، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

الأورمان: تحديد الحالات وفق أبحاث ميدانية

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.