وزير التموين: كل دول العالم تعاني من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مفهوم الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي والسلم العالمي، بعد ما واجهه العالم خلال العامين الماضيين من أزماتٍ ومواقف غير مسبوقة أبرزها جائحة كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية».

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع «سايلو فودز»، اليوم، بحضور الرئيس السيسي، أنّ كل هذه التحديدات أدت إلى ظاهرة التضخم التي يعاني منها العالم، والذي نتج عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، إذ إنّ سعر برميل النفط في 2021 كان 60 دولارًا أو أقل، ثم وصل إلى أعلى من 120 دولارًا، وكذلك السلع الرئيسية فكان القمح أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولارًا، ثم انحسر بعد ذلك بين 340 - 360 دولارًا.

وأشار إلى أنّ كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة الحكومات، وكذلك كل المؤتمرات الدولية، وجاء توجيه القيادة السياسية قبل تلك الأزمات بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية، في مصر.