مصادر بـ«التموين»: 1200 محل مشارك بالأوكازيون الشتوي 2023 في رابع أيامه

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ عدد المحلات المشاركة في رابع أيام الأوكازيون الشتوي 2023 الذي انطلق الإثنين الماضي، بلغ 1200 محل تجاري لبيع الملابس والأدوات المنزلية والأحذية، وغيرها.

الأوكازيون الشتوي 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المحلات التجارية تحصل على تصاريح مشاركة بإعلان تخفيضات موسم الأوكازيون الشتوي 2023 للمواطنين، من خلال مديريات التموين التابعين لها يزداد يوما تلو آخر، خاصة مع فتح وزارة التموين استخراج التصاريح للمحلات التجارية دون مهلة محددة، ما يتيح فرصة أكبر للمحلات التجارية بالاشتراك في أي وقت خلال مدة الأوكازيون، المحدد مدته وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشهر كامل.

تخفيضات الأوكازيون

ونوهت المصادر، بأنّ أكثر المحلات التجارية التي عرضت تخفيضات خلال الأيام الماضية ضمن انطلاق الأوكازيون، هي محلات الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، وأن نسبة التخفيضات بلغت في بعض المحال 50% على السلع الموجودة بها.

يذكر أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا تجبر المحلات التجارية على نسبة تخفيضات معينة خلال موسم الأوكازيون، بل تلزمهم فقط بالحصول على تصريح رسمي بالدخول في الأوكازيون، إذ تمنح الوزارة كل محل فرصة أن يعلن نسبة التخفيض المناسبة له.