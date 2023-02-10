«العريش» تتحول لمدينة سياحية وتستعد لاستقبال زوارها في الصيف

يعمل مجلس مدينة العريش بمشاركة المجتمع المدني على تزيين واجهات المحلات وتوحيدها، استعدادا لاستقبال الزوار والمصطافين هذا العام.

العمل يجري على قدم وساق

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له أن العمل جار على قدم وساق بشوارع العريش الرئيسية من خلال وضع «السقالات» على واجهات المحال التجارية لتوحيد لونها، بما يتناسب مع تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لتهيئة «العريش» لتكون مدينة سياحية الحضارية في هذا الصيف.

المجتمع المدني يشارك في المبادرة

هذا ويشارك في المبادرة عدد من رجال المجتمع المدني الذين أبدوا عن تأييدهم وسعادتهم في المشاركة بتزيين شوارع المدينة، والعمل على تجديد لون البلدورات الخاصة بالأرصفة، والمطبات، ومداخل الشوارع الفرعية.

جهاز تعمير سيناء يتابع الخدمات الرئيسية

يأتي هذا بالتزامن مع قيام جهاز تعمير سيناء الانتهاء من تحويل خطوط الكهرباء بوسط المدينة إلى كوابل أرضية، لمنع عملية الانقطاع حال هبوب الرياح وتساقط الأمطار.

بدوره أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء في بيان سابق لـ«الوطن» أن المستهدف هو تنظيم وتحويل جميع الخدمات بشوارع العريش الى كوابل أرضية قبل عملية الرصف التي تجري الآن في بعض شوارع المدينة، وذلك بشكل حضاري.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ثمن مجهودات رجال الأعمال والمجتمع المدني في عملية نظافة وتجميل شوارع المدينة، والعمل على إظهار الوجه الحقيقي لمدينة الجمال العريش.