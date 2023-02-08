مبادرة لتنظيف المقابر بمدينة العريش.. إزالة الأشواك وتوسعة المداخل

أطلق أهالي العريش مبادرة تنظيف المقابر وإزالة الأشواك من أماكن القبور، والمساحات الموجودة داخل المقابر بمنطقة مقابر سوق الخميس، حيث تطوع عددا من شباب قبيلة الفواخرية بالعمل على تنظيف المقابر من الأسواك، وتنظيف عملية الدفن وتضييق المساحات بين قبور المتوفيين، بعد إطلاق حملة تطوعية شارك فيها ما يقرب من 20 شابا من أبناء القبيلة.

الحملة تطوعية لمساعدة الأهالي في دفن الموتى

قال محمد الغول، أحد أبناء قبيلة الفواخرية لـ«الوطن»، إن المبادرة انطلقت من وزاع ديني وإنساني، حينما تكاثرت الأشواك على القبور، والأوراق التي بدورها تعيق حركة حفر القبور ودفن الموتى أو الصلاة عليهم بمقابر سوق الخميس، وهي المقابر الرئيسية والأكبر لمدينة العريش.

عملية التنظيف تتم كل عدة سنوات

وأضاف حمدي أبو عتلة، أحد الشباب المشاركين «الوطن» ، أن عملية تنظيف المقابر تتم كل عدة سنوات، وهي تساعد في تضييق فجوة المسافات بين القبور التي يتخطاها بعض أهالي الموتى بسبب تكاثر الأشواك والأشجار التي تنمو على القبور.

حملات مشابهة في أبو صقل بالعريش

وقال محمد الليثي من أهالي أبو صقل لـ«الوطن»، إن هناك حملة مشابهة قام بها عدد من أهالي حي أبو صقل بمقابر أبو صقل شرق المدينة، وأن عملية التنظيف يجب أن تكون بشكل كل 6 شهور على الأقل، حتى لا تتكاثر الأشواك، وأنه مهم جدا فتح الطرق الصغيرة داخل المقابر، وذلك لإمكانية دخول سيارات الإسعاف، أو سيارات تكريم الموتى، والأشخاص الذين يحملون النعش في طريق الدفن ومواراة الثرى.