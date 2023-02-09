وزير التموين: حققنا اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر بنسبة 91%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 15 مشروعا في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية بمساحات بين 100 فدان و60 و،40 فدانا بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية، وإنه تم التعاقد على إنشاء 4 مخازن استراتيجية على 10 أفدنة في الشرقية والسويس والأقصر والفيوم، وذلك لتوفير احتياطي استراتيجية من السكر على مستوى الأقاليم المختلفة، وكذلك منافذ التوزيع.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز»: أن هناك طفرة حدثت في إنتاج السكر رغم قلة المساحة المنزرعة نسبيًا ولكن تم زيادة مساحة البنجر، ما أدى إلى تعويض النقص في زراعة قصب السكر، إذ وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 91 % من احتياجات الدولة المصرية، والعام الماضي لم نستورد سوى 200 ألف طن خام حتى نستكمل احتياجات المستحقين على البطاقات التموينية.

أشار إلى أنه تم إضافة 7340 منفذا جديدا لشركات الجملة، بعد أن كان عددهم 1300منفذ فقط، ليصبح إجمالي منافذ شركات الجملة والمنافذ الخدمية المنتشرة في الشوارع نحو 40 ألف منفذ توزيع على مستوى الجمهورية، وتعتبر تلك المنافذ أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم قدرة المواطن على الوصول لها.

وأكد «المصيلحي» على أهمية إتاحة السلع بسعر عادل ومنافس يستطيع المواطن من خلالها على الحصول عليها بكل سهولة، موضحًا أنه نتيجة هذه الاستراتيجية، أصبح لدينا مخزونا استراتيجيا من القمح على مستوى الجمهورية يكفي لمدة 4.5 شهر وهو مستو آمن تماما، حيث سيبدأ موسم القمح يوم 15 أبريل المقبل.